保費明年要漲了 顧立雄：責任準備金利率將降

（中央社記者劉姵呈台北17日電）金管會主委顧立雄今天出席活動時透露，明年所有幣別的壽險責任準備金利率「確定會調降」。如此一來，壽險業責任準備金提存金額就會愈大，對於民眾來說，明年保費就會調漲。

受到美中貿易戰、英國脫歐等不確定因素，各國央行也走向貨幣寬鬆政策，市場預估美國聯準會（Fed）年底前可能會降息。若是美國降息，對台灣壽險業來說，影響包括調降提存責任準備金的預定利率，將使責任準備金的提存上升，固定收益就會下降；如此一來，保單責任準備金利率愈低，壽險要提存金額就愈大，就會反映在保費上。

金融監督管理委員會保險局定於11月公布責任準備金利率調整方案，加上保險業國際會計準則IFRS17即將上路，金管會希望在接軌前，儘量充裕保險公司的資金，將會調降各壽險保單的責任準備金利率，並規劃無論新台幣、美元及人民幣保單皆會至少調降1碼。

金管會主委顧立雄今天出席「2019財訊金融獎頒獎典禮」接受訪問時透露，明年所有的新台幣、外幣壽險責任準備金利率「確定會調降」，至於可能會調降多少，他則說，「11月保險局就會公布」。

大型壽險公司主管也表示，若責任準備金利率調降1至2碼，明年保費至少漲4%至6%，但若是儲蓄險，因又遇到明年金管會將提高死亡保額比率，可能會漲10%至30%。（編輯：張均懋）1081017