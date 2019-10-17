國發會推開放資料法 草案預計109年底出爐

（中央社記者吳柏緯台北17日電）為了鼓勵政府機關資料開放，同時有規範可依循，國發會主委陳美伶表示，將著手制定「開放資料法」，預計明年底前提出草案。

國家發展委員會今日舉辦「108年度政府資料開放頒獎典禮」，表揚致力提升資料開放的政府機關團隊。主委陳美伶致詞時提到，目前政府資料開放平台上共計約4萬1000筆資料，其中達到機器可讀、規格化，並能完整詮釋的「金質獎」資料，達到64%，比起去年僅3%的情形大幅成長。

陳美伶指出，近年看到不少國家致力於推動開放政府，雖然起步比台灣晚，但跑的卻比台灣快，並已訂立相關法令。因此國發會也將著手研議，提出「開放資料法」草案，做為未來推動開放政府的依據，並能夠與其他國家接軌。

陳美伶說明，目前對於開放政府資料，仍是由內規規範，因此有些政府部門認為缺少法律依據，執行時較不積極。但未來當開放資料越來越多，甚至擴及至民間單位，就必須要有國家標準作為依循的準則，並以法律為基礎。

至於立法的時程，陳美伶表示會先進行資料的蒐集、諮詢與評估，這個時程大約半年左右，接著就會依這些資料著手制定「開放資料法草案」，最晚在明年年底會提出。

目前預計這部法令除了會規範政府部門的資料開放外，民間的資料若涉及公益範圍，也會列入開放的對象。（編輯：趙蔚蘭）1081017