六福萬怡住房餐飲雙箭齊發 拚第4季轉盈

（中央社記者江明晏台北18日電）六福旗下台北六福萬怡酒店位處南港，會展人流與商務客挹注住房相關營收年增1成，萬怡也透過調整菜單，盼館內自助餐廳客單價成長15%，力拚萬怡酒店第4季轉盈。

六福萬怡酒店總經理周復華今天指出，六福萬怡今年前3季營收成長5%，主要是因住房營收增加1成，平均住房率來到70%，年增10個百分點，受惠會展檔期與商務挹注，住房營收占比達65%，其中來客占比有4成以上是商務客，自助散客則受惠日韓地區旅客穩健成長。

周復華也看好南港地區發展，除了商務市場穩定挹注，明年有台北流行音樂中心啟用，將能帶進新客群。

六福萬怡餐飲營收占比約為35%，還有不少成長空間，周復華指出，館內自助餐廳敘日每月平均營收約新台幣600萬元至800萬元，完成菜單提升，力拚以更高單價的主餐將客單價提升至少15%，至1500元之上，與公司簽約也有助提振宴會業績。

Buffet餐廳競爭激烈，吃到飽餐廳擴展至各家飯店，台北六福萬怡酒店從紅海突圍，旗下敘日全日餐廳從既有吃到飽餐廳延伸觸角，增設五星全牛Steak Bar。根據統計，高級餐廳全年市場規模約達新台幣400億元，再加上台灣饕客愛吃牛，每年吃下超過160億元的美國牛，就連高檔的日本和牛去年也嗑掉12億元。

從獲利表現來看，周復華表示，六福萬怡僅進入第4年，前期的攤提費用還是高，今年前3季仍處在虧損狀態，目標第4季轉盈，但第4季還是受到陸客減少間接衝擊國內旅遊市場影響。（編輯：郭萍英）1081018