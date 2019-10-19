被科技業耽誤 林之晨花火音樂會登台飆歌

台灣大日月潭花火音樂會19日登場，現場湧入約3萬人潮，台灣大哥大總經理林之晨更上台飆歌，獻唱「自由」、「浪子回頭」等曲目，被主持人比喻「是被科技業耽誤的歌手」。中央社記者潘羿菁攝 108年10月19日

（中央社南投19日電）邁入第12年的台灣大日月潭花火音樂會今天登場，現場湧入約3萬人潮，台灣大哥大總經理林之晨更上台與歌手卓義峯飆歌，獻唱「自由」，被主持人比喻是「被科技業耽誤的歌手」。

邁入第12年的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，今晚在水社中興停車場登場，今年以「享受不凡 Enjoy Magnificent」為主題，用交響樂章與經典歌曲，伴隨前後長達480秒的煙火，吸引全場目光與聽覺。

首次參與這場音樂盛會的台灣大哥大總經理林之晨，在現場熱絡氛圍帶動下，登台獻唱歌手張震嶽的「自由」，與現場約3萬民眾一起高歌，林之晨清亮又高亢的嗓音，讓主持人直呼「是被科技業耽誤的歌手」。

林之晨表示，過去11年，「台灣大日月潭花火音樂會」總共吸引線上、線下超過68萬的觀賞人次，現場參與人數也從最早的1萬5000人，到每年現場超過2萬5000人的規模，成為日月潭具指標的年度音樂會。今年和樂興之時指揮家江靖波老師、編曲家櫻井弘二老師共同發揮創意、編排主題與曲目，為2019年留下紀念，更希望透過樂興之時管絃樂團70人與「台大合唱團」100人的編制，加入歌手李佳薇和卓義峯，以音符與歌聲帶領大家品味。

音樂會開場，便由樂興之時管絃樂團以「輕騎兵序曲」揭開序幕，曲末伴隨施放長達60秒的煙火劃破夜空，掀起第一波高潮。緊接著歌手李佳薇、卓義峯以及台大合唱團登台獻唱。

當卓義峯唱到「自由」時，在主持人鼓動下，林之晨登台獻唱，更獻出他個人處女秀，帶動全場民眾一起高歌，而在李佳薇、卓義峯準備演唱「浪子回頭」前，主持人把這首被譽為「是男人就會唱」的閩南語神曲，讓保留席穿著制服的觀眾一起高歌。（編輯：郭萍英）1081019