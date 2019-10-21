投資台灣熱絡 1至9月僑外投資年增逾9%

（中央社記者廖禹揚台北21日電）在美中貿易戰影響下，全球投資轉趨保守，但台商及外資仍看好台灣潛力，持續加碼投資，根據經濟部投審會統計，今年1到9月僑外投資金額累計約78.8億美元，年增9.37%。

投資審議委員會今天公布今年9月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，在美中貿易戰影響投資意願下，僅僑外投資金額呈現正成長。

9月僑外投資金額約13.6億美元，較去年同期成長111%；1到9月累計金額近78.8億美元，年增9.37%，投審會表示，主因9月核准允能風電增資案，挹注約4.5億美元。

觀察投資業別，以電子零組件製造業26.7億美元最多，其次為金融及保險業15億美元、機械設備製造業7.5億美元、批發及零售業6.4億美元、電力及燃氣供應業4.7億美元。

陸資來台投資則減少54.63%，主要因去年核准富士康以7522萬美元受讓取得鴻佰科技、新加坡鴻運科及台灣分公司股份等較大投資案所致。

美中貿易戰也影響台商對陸投資意願，隨著台商回台投資腳步加快，今年1到9月核准對陸投資金額28.2億美元，年減56.9%。

對外投資則較去年同期減少36.82%，來到54.5億美元，投審會說明，主因去年同期核准遠東境外公司、大成不鏽鋼投資美國分公司、台泥及國巨對外增資等重大投資，基期較高所致。

值得注意的是，今年1到9月對外投資中，對新南向國家投資金額22.6億美元，年增24.4%，可看出台商對新南向布局，其中金額較大者包括越南、新加坡、澳大利亞及泰國。（編輯：林孟汝）1081021