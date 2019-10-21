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復康巴士等貨物稅免徵優惠 擬再延長5年

最新更新：2019/10/21 17:33

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）身心障礙者復康巴士、低底盤公共汽車等5項車輛貨物稅減免優惠已在今年6月4日結束，對此，財政部長蘇建榮表示，將修法再延長5年，並回溯至今年6月5日適用。

立法院財政委員會今天審查109年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心歲出預算，財政部長蘇建榮及相關單位首長列席進行報告並備詢。

民進黨立委江永昌於質詢時表示，目前貨物稅中，包括低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士5項免徵優惠，都已經在2019年6月4日結束，目前已過期，政策上是否考慮再延長。

對此，蘇建榮回應，先前和車輛主管機關交通部及衛福部交換過意見，發現仍有需求，因此預計再延長5年，不過，交通部和衛福部目前還沒做出稅式評估報告，待其提出後即可修法，並回溯至2019年6月5日接續適用。

不過，江永昌提醒，延長上述租稅優惠如果是正確的事，相關部會就應該按照時程，事先提出稅式評估報告，為何老是修法延遲，事後才慢慢提出，期待財政部會以溯及既往方式處理，期間可能產生是否要先繳稅後退稅的問題，未來應避免此類情形。（編輯：張均懋）1081021

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