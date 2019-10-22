六都老人宅 桃園5年增56.4%居冠

（中央社記者潘羿菁台北22日電）台灣已在去年進入高齡社會，台灣房屋調查發現六都當中，桃園、新北市與台中市老人宅增幅位居前三大，其中，桃園老人宅從5年前的2萬4036戶，增加至3萬7601戶，增幅56.4%居冠。

台灣已在2018年進入「高齡社會」，意即老年人口占總人口比率超過14%。老人宅意指家中僅65歲以上老人居住宅數，截至內政部今年第1季統計，全台共有53萬2188戶，與2014年第1季相較，增幅35.7%，5年來約增加14萬戶，平均1年增加2萬7996戶。

六都的台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市，這5年來老人宅增幅約在25.6%至56.4%不等，其中，桃園、新北市與台中市的增幅皆逾4成，桃園相較於2014年第1季，從2萬4036戶增加至3萬7601戶，增幅高達56.4%，5年增加1萬3565戶，相當可觀。另外，新北市則從6萬5313戶增至9萬9497戶，逼近10萬戶大關，增幅也達52.3%，台中市老人宅數量來到4萬5320戶，增幅42.4%。

台灣房屋集團首席總經理彭培業認為，桃竹半日生活圈崛起，交通便捷性極高、公共建設議題發酵，促使桃園成北客移居焦點，加上桃園房價相對負擔輕，年輕人購屋容易，結婚成家自立門戶後，小家庭戶數增多，以及桃園市提供老人津貼福利是六都之冠，吸引大台北銀髮族的退休移居潮，因此老人戶快速增加。

因應人口老化問題，台灣房屋今天推出「樂齡友善社區門市」示範門市，未來在直營門市會同步設置血壓計，推廣員工與左鄰右舍保健觀念。此外，老年人口愈來愈多，帶動長照體系照護服務員需求增多，照護員壓力較大，因此也順勢提供「照顧者喘息空間」，供應咖啡、茶點等服務。

桃園市長鄭文燦今天出席台灣房屋「樂齡友善社區門市」啟動儀式，並體驗血壓檢測，他致詞時提到，目前台灣長照體系照顧服務員制度，為一個人服務許多家庭，工作量相當大、辛苦，台灣房屋可以發揮企業社會責任提供照顧員休息場域，值得嘉許。（編輯：楊玫寧）1081022