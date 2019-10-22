台法工業合作會議 促共同研發5G半導體技術

（中央社記者廖禹揚台北22日電）台法工業合作會議今天在台北舉行，會中除針對各項產業合作討論，也促成雙邊業者簽約，共同研發可用於5G、半導體等新興領域技術。

第26屆台法工業合作會議今天在台北晶華酒店舉行，由經濟部工業局長呂正華及法國經濟與財政部「經濟、產業、能源暨科技高階委員會」（CGE）副主席羅梭（Luc Rousseau）共同主持，會中並舉行台灣穩晟材料及法國Cyberstar的共同技術研發簽約儀式。

經濟部表示，此案為產創平台計畫自2016年公告台法合作機制後第一個成案的台法合作案件，透過制度性交流機制，預期未來將有更多合作案例。

此外，雙方在會中說明國內產業最新發展政策，呂正華指出，法國在航太、再生能源、智慧機械、循環經濟以及電動車領域都是台灣重要合作夥伴，期盼未來持續開拓更多元合作。羅梭則認為，AI技術及產業智慧化將是雙方重要合作領域。

在產業合作議題上，今年以智慧機械、智慧交通、循環經濟為主軸，透過雙方業者交流，希望在彼此的優勢基礎上，拓展互補合作空間。會中也邀請雙方智慧機械及智慧交通（無人車）相關業者參與，包括已進駐台中試營運場域的法國達梭系統（Dassault System）。

經濟部表示，明年台法工業合作會議將於法國舉行，雙方在本次會中都同意且期盼在現有穩固合作基礎下進行更深入交流。（編輯：郭萍英）1081022