電路板展聚焦5G 逾400廠商齊聚

（中央社記者江明晏台北23日電）台灣電路板展今天登場，今年展覽以「5G NEXT之全方位電路板製程解決方案」為主軸，共有超過400個海內外PCB廠商、超越1400多個攤位共襄盛舉。

第20屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2019）今天起至25日在台北南港展覽館展開，今年展覽以「5G NEXT之全方位電路板製程解決方案」為主軸，面對5G或未來6G的新世代需求，展出全方位電路板製程解決方案，共有420個海內外PCB產業品牌齊聚展場，展示攤位達1432個。

TPCA（台灣電路板協會）表示，5G技術所需的高頻率為PCB製程帶來挑戰，台灣身為全球最具競爭力的PCB生產基地，產業鏈涵蓋面相當完整，盼能從中挖掘更多的商機。

TPCA理事長李長明指出，5G是今年主軸，在高頻高速環境下，PCB是不可或缺的角色，全球5G基礎建設已經進入測試階段，雖然受到貿易戰、科技戰影響，台灣PCB產業仍受到通訊載板客戶提前拉貨。展望2020年，李長明期待電路板產業質量與都能成長，估2021年PCB台商在兩岸的產值，將會有3%以上的成長表現。

工業局長呂正華表示，台商回流投資金額超過新台幣6000億元，其中PCB產業占很大的比重，看好這波全球移動是回歸台灣，對未來20年的發展有利。

今年展覽現場除了5G電路板製程展解決方案，可以找到製造相關配套外，展場內為期3天皆有舉辦5G議題新產品發表會，呈現5G最新的技術趨勢及先端材料發表等。

展會同期還有多場論壇會議，首日將由TPCA理事長李長明、業界龍頭臻鼎-KY董事長沈慶芳協同跨界精英進行PCB產業高峰會，暢談PCB科技；智慧製造論壇則分別以軟板廠與設備商兩種角度切入，分享PCB邁入工業3.5落地之道。（編輯：楊凱翔）1081023