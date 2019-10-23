保費明年要漲 顧立雄：不是買青菜蘿蔔要看承諾

（中央社記者劉姵呈台北23日電）金管會主委顧立雄今天表示，2020年美元、新台幣、人民幣保單責任準備金利率各降1碼。有立委關注保費調漲，他說，買保險不像去菜市場買青菜、蘿蔔，重點不是價格，要看保險公司能否履行長期承諾。

針對民進黨立委王榮璋今天於立法院財委會指出，儲蓄險為台灣人偏愛投資理財的工具，不過，為讓保險業順利接軌IFRS 17，金管會不樂見儲蓄險大賣，且2020年又要調降保單責任準備金利率，加上拉高死亡門檻，市場預估儲蓄險漲幅不小，是否衝擊保險公司明年保單銷售量。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金管會需要以審慎監理的立場看壽險業狀況，保險業不要淪為「吸金大賽」。他說，買保險不是去菜市場買青菜、蘿蔔，現在看保費是變貴，但重點不是價格，保戶買的是一個長期的承諾，應要看保險公司有沒有辦法履行承諾，才是最重要的。

顧立雄強調，保險公司的商品結構應該要調整成賣保障型商品，不要只是賣純儲蓄險，即使是賣儲蓄險，也要含有保障成分，回歸保險保障本質。

他指出，「儲蓄險絕對不會消失，只是保障成本拉高，保險重點在賣保障，不是賣理財」。許多人會認為保單責任準備金利率調降，會影響新契約保單，但他上任至今，已經調降2次，新保單還是照賣，反映了各幣別公開市場殖利率，都有較去年下降趨勢。

顧立雄說，有保障成分的儲蓄險，還是可以賣，仍會有人買，只是保障與儲蓄兼備，他強調，「相關門檻措施其他國家也有，但也未見保費懸崖情況。」

此外，王榮璋提問，有看到保險公司、業務員在網路上鼓勵民眾趕快買保單，行銷方式是否合宜。顧立雄表示，「不以為然，會再研究看看是否構成不當招攬」。

同時，顧立雄呼籲，保險公司、業務員及保戶都要理解，在低利率時保險公司承諾要給保戶3%至4%的報酬率，從永續角度來看能否做到。

再者，他也指出，保險公司保費年年成長，且國際貨幣基金（IMF）也示警保險業有2/3的資產在國外，恐會有存續期間（Duration）及貨幣匯率錯置（Currency mismatch）等問題，保險公司應正視，不應用這種方式去銷售儲蓄保單。（編輯：楊玫寧）1081023