台灣ICT產業避貿易戰 資誠點名馬來西亞有潛力

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）馬來西亞政府近期祭出減稅、投資獎勵措施，資誠聯合會計師事務所（PwC）分析認為，馬來西亞有潛力成為台灣資通訊科技（ICT）產業在貿易戰下的另一個優良避風港。

資誠聯合會計師事務所表示，2019年10月馬來西亞財政部公布「2020年財政預算案」，在稅務改革及外資投資面向上，提供多道有利於企業的賦稅優惠或投資獎勵，預期未來馬來西亞經濟可持續保持成長態勢，2020年成長率可望提高至4.8%。

資誠指出，首先，為解決外資投資處理程序冗長的問題，馬國政府由財政部、國際貿易局及工業部共同組成全國投資委員會（NCI），目標提高外資投資效率，並鎖定高科技、製造、創新及新經濟領域，往後5年內每年提供10億令吉的投資獎勵；同時大舉編列預算，拓展基礎建設，並撥款11億令吉給國內5個經濟走廊特區，提升投資環境。

資誠表示，在稅務改革方面，為支持中小企業，2020年起，原本適用營所稅稅率17%的課稅所得門檻，從50萬令吉（約13萬美元）調高至60萬令吉（約15萬美元）；此外，為促進企業升級5G或邁向工業4.0，針對投資特定高技術的電器及電子類公司，提供10年稅賦豁免獎勵。

資誠馬來西亞市場負責會計師簡汎亞指出，馬來西亞為東協第4大經濟體，近年經商環境也大幅提升，相較鄰近國家，法令，人民遵法程度及基礎建設表現相對較佳，加上提供許多租稅優惠吸引外資，有潛力成為台商因應中美貿易衝突下的優良避風港。

簡汎亞說，尤其東南亞在數位化、自動化、資訊及製造人才仍有嚴重缺口，是台灣資通訊科技（ICT）產業很好的切入機會，如今馬國政府針對高科技、製造產業祭出投資獎勵優惠，對台商來說，相信會是前進馬國投資的好時機。

不過，簡汎亞也提醒，台商企業因應中美貿易衝突布局海外時，仍應評估投資環境及當地稅務規範，並應注意租稅優惠截止申報時間，同時要審慎檢視適用優惠計畫的可能性。（編輯：蘇志宗）1081023