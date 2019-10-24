破除圖利迷思 經濟部鼓勵行政措施更便民

（中央社記者廖禹揚台北24日電）為推動產業發展，經濟部陸續推出多項便民措施，為了避免承辦人員在實務上因害怕誤踩「圖利」界線，影響行政效率，經濟部與法務部合作加強宣導，破除迷思。

經濟部與法務部今天共同主辦破解圖利與便民迷思北區廠商座談會，推動這次活動的國策顧問、中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻致詞表示，要達成總統蔡英文交代「政府要支持產業、產業要賺錢、賺錢要嘉惠勞工」的目標，必須讓34萬多名公務員勇於任事，不能有「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的心態，因此，他建議法務部適當限縮或修改現行法令。

法務部廉政署長鄭銘謙則表示，公務員必須在法律框架內才能勇於任事，透過這次活動對話，可以減少公務員與廠商間不必要的不信任情形，先前2次座談會互動都相當熱烈，法務部會將初步對話結果向行政院中央廉政委員會報告，並持續推動破除圖利與便民迷思的各種廉政作為。

廉政署也在會中說明圖利的判斷要件，包括行為人明知法律規範卻故意違反、且獲得不法利益。若是在職責範圍內提供積極協助，且並未收受不法利益，則不能算是圖利。

經濟部次長林全能受訪時表示，在先前座談會中，廠商主要關心申請退件、法律鬆綁及投資相關議題，林全能說，退件部分目前都能做到主動告知應補項目，法律鬆綁部分也會滾動式修正，至於投資方面，經濟部目前也有投資台灣事務所、中小企業處的馬上辦服務中心等單一窗口，會在此基礎上持續強化服務。

林全能也說，後續將請經濟部政風處進行內部宣導，讓經濟部同仁對於圖利及便民的認知更清楚，才能勇於任事、提升行政效率。（編輯：楊凱翔）1081024