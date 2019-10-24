三星降價及陸品牌手機採用 AMOLED面板市占提升

（中央社記者潘智義台北24日電）集邦科技旗下研調機構WitsView指出，三星降價銷售AMOLED面板，及中國一線手機品牌也跟進蘋果、三星大量採用，全球AMOLED面板明年可望占智慧手機面板38%。

集邦科技研究協理范博毓指出，隨著主動有機發光二極體（AMOLED）面板產能持續增加，加上品牌客戶採用意願提升，AMOLED機種占整體智慧型手機市場的比重，有機會從2019年的32.8%提升至2020年的38%。

另一方面，採用低溫多晶矽（LTPS）面板的機種比重則微幅下滑，從2019年的41.3%下降至38.6%，採用AMOLED、LTPS這兩種面板的智慧手機比重，可能出現平分秋色的局面。

范博毓說，三星顯示器（Samsung Display）生產AMOLED面板價格策略得宜，有效提升客戶的採用意願，加上AMOLED面板是目前搭載屏下指紋辨識方案的唯一選擇，因此在高階手機市場取得優勢地位。

他認為，雖然中國的AMOLED面板產能持續增加，但目前新增的產能大部分是生產難度較高的柔性AMOLED面板，代表絕大部分的剛性AMOLED產能依舊掌握在三星顯示器手中。由於剛性AMOLED面板產品較成熟，成本與良率表現較佳，成為三星顯示器用來主動爭搶市場的利器，並壓縮了LTPS面板在中高階市場的空間。

集邦認為，由於剛性AMOLED產能不再大舉擴充，加上中國的柔性AMOLED產品還未具備足夠的競爭力，一旦2020年手機品牌對剛性AMOLED面板需求持續增加，屆時剛性AMOLED面板的供給有可能略為不足。

不過，原本占中高階手機市場重要地位的LTPS面板，受到AMOLED面板需求大增的衝擊下，市場價格競爭激烈，廠商利潤被嚴重壓縮，只能往中低階市場找商機。（編輯：張良知）1081024