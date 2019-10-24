王金平出席顏慶章新書發表 肯定對台灣經貿貢獻

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）前立法院長王金平今天出席前財政部長顏慶章的新書發表會，公開肯定顏慶章對國家定位、財經貿易政策的精闢見解，並公開邀請，「如果有參選，將請他（顏慶章）擔任首席國策顧問。」

前財政部長顏慶章今天發表新書「昨是今是」，新書發表會上，身為顏慶章台南一中學長的前立法院長王金平，以及金管會副主委黃天牧、行政院政委鄧振中、台灣金控董事長呂桔誠、國民黨前立委丁守中、財信傳媒董事長謝金河等皆到場支持。

顏慶章表示，「昨是今是」一書，集結其近10年論述諸多重大政務的報章雜誌文章，面向涵蓋台灣國家定位、憲政體制、經貿政策、財政政策以及歐盟對台灣的啟發。

王金平致詞時說，「昨是今是」彙整多年來顏慶章的所見所聞、所思所想，如今回頭再看，很多問題也都還存在，如同書名，對昨天今天都可抱持同樣看法。

同時，王金平肯定，顏在擔任財政部政務次長、財政部長及首任駐WTO大使期間貢獻，例如制定金融六法，為台灣金融市場穩健發展打下良好基礎，也藉由WTO大使身分，讓世界更認識台灣，對台灣刮目相看。

王金平指出，至今顏慶章仍持續關心國家定位，財經貿易等議題，平時常到他辦公室來坐坐，聊的都是國家重要事務，提供很多靈感、資訊；如果自己參選，就要請他（顏慶章）擔任首席國策顧問，況且現在好的國策顧問都被請完了，擔任首席是應該的。（編輯：趙蔚蘭）1081024