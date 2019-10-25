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彭斯重批中國力挺台港 演說7大重點一次看懂
首頁 / 產經

研華董事長赴北京主持論壇 探討工業物聯網應用

最新更新：2019/10/25 10:01

（中央社記者吳家豪台北25日電）工業電腦廠研華在北京與工業互聯網產業聯盟、物聯網智庫、數字化企業研習社共同舉辦「工業物聯網，產業生態發展之道」直播論壇，由研華董事長劉克振擔任主持引言人。

此次直播論壇於24日舉行，邀請阿里研究院副院長安筱鵬、物聯網智庫創辦人彭昭以及研華科技技術長楊瑞祥，共同探討工業物聯網的未來發展脈絡，現場有超過50位來自物聯網平台企業、終端使用者的企業高層，且有大約5000人同時在線上觀看。

劉克振表示，工業物聯網現今面臨集成應用困境，主要因為當下物聯網應用現況包括技術、應用都十分「碎片化」，導致應用落地的路徑在不同場域產生巨大差異，且不易快速複製。

劉克振認為，大力發展產業應用的工業APP，將是破解現有物聯網困境的突破口，因此研華正在把自家發展的WISE-PaaS工業物聯網雲平台進行模組化、微服務化，讓產業系統整合夥伴更容易擷取部分功能模組，並能進一步與研華共創完整服務。

研華指出，將在2020年持續串聯更多的工業APP、開發者等夥伴，一起共創更多的工業APP，以拓展外部生態系統，建構完整的工業物聯網價值鏈。（編輯：楊凱翔）1081025

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