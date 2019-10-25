貨櫃輪運價擬上漲 台灣業者齊受惠

（中央社記者潘羿菁台北25日電）中國十一長假結束與耶誕節前拉貨潮，推升運輸價格看漲，主力遠洋運輸的貨櫃輪業者透露，確實近期運價有上漲氣氛。法人預期，陽明、長榮與萬海業績有望增溫。

貨櫃輪業者指出，過往傳統的旺季為第3季，進入第4季開始的10月會是淡季，主要是受到中國十一長假，放假天數多、運輸航班少所致，不過自從長假結束後，需求開始回溫，加上此刻正是耶誕假期前的拉貨旺季，兩大動能推升運價上漲，近期聽聞有船公司喊出，11月亞洲至美國線平均調漲500美元。

業者分析，今年以來，亞洲美國航線相對其他航線來得好，不論在價格或是航班量，需求較暢旺。

法人指出，若11月報價上漲撐得住，勢必會讓國內主要貨櫃輪業者，包括陽明、萬海與長榮本季營運增添動能。

不只是貨櫃輪業者市況轉好，散裝業者近期運價也上揚，先前美國制裁中國航運商中遠海運，推升全球運價大漲，不過近期聽聞美方制裁力道放緩，讓運價略為下修。

此外，台灣最大散裝業者慧洋KY今天公告，將斥資6600萬美元向Tsuneishi購買2艘8.2萬噸巴拿馬型（Panamax）散裝貨輪，公司表示，預計2022年交貨。目前慧洋KY以輕便型（Handy）散裝貨輪為主力，共計41艘，不過近年因應市場趨勢，轉改買巴拿馬型較多。（編輯：林淑媛）1081025