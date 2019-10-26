今年營所暫繳稅款上衝2215億元 創歷年新高

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）受營所稅稅率調高挹注，今年營所稅暫繳稅額達新台幣2215.52億元，創歷年新高；但值得留意的是，因今年上半年營收下滑或有資金壓力等理由，採取「試算申報」的案件數年增逾4成。

為了減輕企業一次繳稅壓力、便利國庫資金調度，企業除了在隔年5月須申報當年營所稅外，當年9月還要先辦理營所稅暫繳申報，先行試算繳納一定比例營所稅。計稅方式有兩種，一種是以前一年營所稅應納稅額的一半，另一種則是以當年上半年實際營業額核實計算。

根據財政部財政資訊中心統計，今年營所稅暫繳件數共有26萬5528件，年增3%，暫繳稅額2215.52億元，年增12.7%。財政部官員表示，件數年增3%，主要與新增設立企業數增加有關，屬自然成長；稅額2215.52億元則是創歷年新高，主要受「所得稅制優化方案上路」，營所稅稅率由17%調高至20%帶動。

另一方面，細看企業營所稅暫繳申報方式變化，扣除性質較單純的免申報直接繳稅入庫案件，企業申報案件中，分為「一般申報」及「試算申報」，採直接以前一年營所稅應納稅額的一半申報繳稅的「一般申報」案件仍為大宗，件數占總申報件數比重達96.32%。

不過，值得注意的是，「一般申報」案件件數比起去年下滑11.83%，相對以當年上半年實際營業額核實計算稅額的「試算申報」案件則年增44.88%，件數占整體申報件數的比重由去年的2.27%增加至3.68%。

財政部官員說，通常今年上半年營收衰退或有資金壓力的企業，才會傾向選擇增加申報成本，核實以上半年實際營業額去計算暫繳稅額；同時，「試算申報」案件暫繳金額占總申報暫繳金額的比重也由去年的43.66%大幅滑落至26.24%，顯示採「試算申報」企業營收較去年同期明顯衰退或甚至呈現虧損。

財政部官員指出，對照上市櫃營收情形，今年第一季及第二季各衰退2.1%及0.3%，受美中貿易戰影響及國際油品價格低檔等影響，台灣多數產業營收減少，尤其是石化、化學材料業衰退幅度較深，可能多少反映在試算申報情形上。

此外，根據財政資訊中心統計，今年有274家企業申請分期繳納營所稅暫繳稅額，家數比去年大增123家，分期繳納總金額則僅由去年的4800萬元提高至7500萬元。

不過，財政部官員說明，「試算申報」及申請分期繳稅案件占整體企業家數比重並不高，不至於對整體營所稅暫繳或是明年5月營所稅申報帶來太大影響，在營所稅稅率調高效應下，仍樂觀看待明年營所稅申報情形。（編輯：黃國倫）1081026