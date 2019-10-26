資策會扶植新創 大秀台灣智慧應用創意實力

（中央社記者江明晏台北26日電）資策會「物聯網智造基地」積極扶植台灣物聯網新創團隊走向國際舞台，今天登場的Maker Faire Taipei 2019中，展出「智慧廁間」、NB-IoT路跑手錶等一系列跨域應用，大秀台灣創意實力。

創客圈的年度活動Maker Faire Taipei 2019今天起至27日在華山1914文化創意產業園區登場，扶植台灣物聯網新創團隊走向國際舞台的資策會「物聯網智造基地」，在經濟部工業局指導下，分享創新物聯的「跨域應用」，展現「智慧生活」多元新樣貌。

資策會說明，兩天活動期間舉辦總計4場企業座談與專題演講、4場工作坊與準募資雛型體驗會、9大團隊展示分享，包含全球唯一全語音控制智慧宅、世界第一台Cake V堆疊式空氣清淨機，以及智慧廁間、NB-IoT路跑手錶、無線多導極心電圖儀等，展現台灣創意。

資策會表示，作為台灣促進IoT產品邁向量產的加速站，「物聯網智造基地」已集結近100家國內軟硬體系統整合、小量製造、產品外觀/機構設計等國內業者，籌組智造服務團，定期在智造基地HUB據點為團隊進行案件狀態診斷，並為團隊的疑難雜症指點迷津。

此外，為提升國產IC在創新物聯領域的產業應用，「物聯網智造基地」攜手國內數家IC大廠協同推動「國產IC開發套件」，不但可降低技術門檻、加速產品量產進程，更可協助開發中的物聯服務快速串接雲端。

舉例來說，今年9月的黑趣千人路跑，是國內首見結合「智能運動手環」及「物聯數據平台」賽事，選手們配戴的NB-IoT路跑手錶，便是由「物聯網智造基地」輔導新創團隊昱景科技所打造，採用國內第一款NB-IoT開發套件聯發科的NB-IoT晶片MT2625模組，未來也將持續與民間路跑團接軌，進行產品的驗證與優化。

此外，採用瑞昱RTL8711之DSI5168的國產WiFi開發套件，已廣泛應用於全台20多處大型公共場域，如台鐵車站、大安森林公園、機場、觀光景點等，提供廁紙數量即時偵測、清潔頻率數據分析等，讓公廁升級為「智慧廁間」，今年更推出NB-IoT版本，預計服務地域範圍可大為拓展。（編輯：張均懋）1081026