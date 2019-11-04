外資連16日買超 鴻海股價創半年來新高

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天股價強勢，最高來到新台幣89.1元，終場收在89元，漲4.95%，創6個多月來高點，成交量達15.44萬張，創近7個月來大量。10月迄今高點鴻海累計漲幅超過2成。

外資法人是推升鴻海股價強漲的主力，外資今天繼續買超鴻海達4萬5291萬張，從10月14日迄今，累計外資已經連續16個交易日買超鴻海累計達33萬469張，累計整個10月外資法人買超鴻海達23萬1861張。10月迄今盤中高點累計鴻海漲幅已經突破2成，達到21.7%。

鴻海今天收盤市值達到新台幣1.23兆元，若從10月迄今粗估，鴻海市值增加超過2190億元，若以最大股東郭台銘目前持股粗估，郭台銘個人持股市值從10月迄今增加超過211億元。

鴻海規劃在11月13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

美系外資認為，鴻海旗下富智康（2038.HK）今年第3季轉虧為盈，比市場推估的時間更快，將挹注鴻海下半年獲利，加上iPhone新機銷售優於預期，可望推升鴻海目標價到100元。

另一美系外資日前表示，iPhone出貨量將在2020年成長9%、2021年成長10%，受惠iPhone、網通及雲端業務有望回溫，鴻海營收與獲利應可成長3%到4%。另外鴻海旗下工業富聯（601138.SH）獲利，預期2020年到2021年將成長19%，也有助鴻海整體獲利表現。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。（編輯：蘇志宗）1081104