穩懋10月營收再創紀錄 宏捷科創41個月新高

（中央社記者韓婷婷台北5日電）砷化鎵廠穩懋及宏捷科10月營收再攀高，持續繳出亮眼成績，穩懋以新台幣23.24億元續創歷史新高，月增1.38%；宏捷科以2.53億元創下41個月新高，月增6.61%。

穩懋10月營收23.24億元，月增1.38%、年增67.01%，連4個月創歷史新高紀錄，累計今年前10月合併營收167.69億元，年增15.84%。

宏捷科10月營收2.53億元，月增6.61%、年增127.66%，創下41個月以來新高。累計今年前10月合併營收16.79億元，年增4.69%，為今年陷入負成長9個月來年成長首度轉正。

展望第4季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平日前法說會時表示，整個手機的客戶在第4季都維持的很好，第4季營收預估較第3季再增加5%至7% （mid-single digit），年成長超過2成，優於全球半導體狀況，第4季產能利用率有機會更高；毛利率則預估與第3季相當。

宏捷科近年積極開發自有射頻元件、VSCEL技術，受惠5G帶來的需求，加上中美貿易戰、中國去美化的轉單效應，除了大陸等非蘋手機廠訂單持續暢旺，5G及WiFi 6世代更替亦成為PA新需求，宏捷科第4季因新客戶訂單延續，產能持續滿載，持續透過產品組合調整及機台去瓶頸拉升產值。（編輯：張均懋）1081105