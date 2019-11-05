張忠謀：比起專業知識 美國讓我學到世界觀

美國在台協會（AIT）、人才發展協會及經濟部工業局5日在南港展覽館2館共同舉辦首屆「人才循環大聯盟高峰會」，台積電創辦人張忠謀發表專題演講。中央社記者鄭傑文攝 108年11月5日

（中央社記者廖禹揚台北5日電）台美合作推動人才循環大聯盟計畫，台積電創辦人張忠謀今天分享自己在美國求學、就業經驗，表示比起專業知識，美國讓他學到更重要的是謙卑與世界觀。

美國人才發展協會（ATD）亞太年會今天在南港展覽館2館登場，ATD與美國在台協會（AIT）、經濟部工業局攜手舉辦人才循環大聯盟高峰會，請到台積電創辦人張忠謀發表專題演講，分享自己在美國求學、就業經驗。

張忠謀表示，在美國36年，除了接受大學教育，更重要的是學到世界觀與謙卑。他說，台灣相當小，他常看到許多50、60歲的人總是提到「我在台大的時候…」，彷彿考取台大就是他人生的巔峰，但在美國卻不曾看過這樣的狀況，「因為大家知道世界大得很、人才多得很」，所以學會謙卑；而美國與許多國家都有關聯，因此也有助學習世界觀的環境。

回憶當年回到台灣接任工研院院長，張忠謀認為自己帶回來的不是技術，而是世界觀，他創辦台積電最重要的資產也是世界觀。

而提到人才循環，張忠謀認為自己就是最大的受益者，而他創辦台積電後，也在企業內推動人才循環，目前台積電有20多名副總以上高階主管，至少一半都是在台灣唸完大學，轉赴美國唸研究所、就業後再回台，都是從基層做起，一步步升到高階主管職位；他也提到，台積電頭3名總經理都是美國人，後來都回到美國創業、工作、投資，都有很好的發展。

張忠謀認為，台美之間的人才循環主要以財會、人資人員為主，因為技術人員通常必須留在實驗室或產線上，較難循環。他也指出，今天的活動是為鼓勵人才循環及訓練，但他認為這兩者是可以同時發生，也是很自然的事，不應該是要鼓勵才去做。

AIT與經濟部等多個單位合作推動人才循環大聯盟計畫，希望透過推動台美產業夥伴人才流通，打造專業人才庫，培養有能力、與國際接軌並精通數位科技的專業人才，促成台灣勞動力在數位時代更加國際化。（編輯：黃國倫）1081105