蘋果產品熱銷 PCB廠喜迎訂單

（中央社記者江明晏台北5日電）蘋果iPhone 11熱銷，加上AirPods Pro銷售供不應求，PCB供應鏈喜迎訂單，有助於推升華通、燿華、欣興、臻鼎-KY等營運表現，近3個月PCB族群股價也展現驚人漲勢。

蘋果AirPods Pro銷售目前傳出捷報，據調查，包含中國大陸、美國、日本、歐盟等主要國家，目前消費者購買AirPods Pro，發貨日期大約皆延長至2至3周，市場預估AirPods Pro銷售供不應求。

法人看好新品有望帶動AirPods整體銷量，PCB相關供應鏈包括欣興、臻鼎-KY等第4季營運可望增添動能，臻鼎近一個月股價漲幅近5成，欣興近3個月股價漲幅超過30%；市場也有消息傳出，該款耳機仍以軟硬結合板為主要設計，華通與燿華同為供應大廠，仍有望受惠訂單挹注。

另外，法人看好，蘋果iPhone 11熱銷，挹注華通SLP訂單加溫，加上5G手機需求走高挹注，華通今年營收有望連3年創高，毛利率也將持續攀升。

股價方面，華通已連續5天走揚，今天股價小漲0.6%，最高來到45.3元，近5個交易日，3大法人累計買超逾1.2萬張，外資昨日也轉賣為買，買超逾2600張，3大法人昨日累計買超逾7000張，若以近3個月股價區間觀察，華通漲幅已逾7成。

燿華調整產品結構有成，第3季財報亮麗，營收62.04億元創新高，自結合併稅前淨利8.78億元，稅後每股盈餘（EPS）1.08元，年增逾1.8倍，累計1至9月稅前淨利17.9億元，稅後EPS為2.23元，燿華近3個月股價也有逾5成的漲幅。（編輯：趙蔚蘭）1081105