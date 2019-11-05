2倍槓桿ETF成交爆量 專家提醒風險高宜搶短

（中央社記者潘智義台北5日電）台股昨天成交量排名第1名的是「元大S&P原油正2」指數股票型基金（ETF），第2名是「元大滬深300正2」，專家指出，這類2倍槓桿的ETF只宜搶短，否則風險很高。

元大S&P原油正2自10月4日的新台幣13.25元，來到今天14.72元，1個月上漲約11.09%，今天單日漲幅2.15%。元大滬深300正2自10月4日的17.63元，來到今天收盤19.75元，1個月上漲約12.02%，今天單日漲幅2.49%。

群益期貨分析師容逸燊表示，11月1至2日美國紐約原油期貨大漲6%，11月3日週日台股休市，若台股投資人特別看好油價漲勢，只能在11月4日買進代表看好油價上漲，且設定2倍槓桿的ETF，元大S&P原油正2因此成為11月4日台股成交量第1名，成交量高達23萬9461張。

容逸燊解釋，這類看好原油上漲，並將漲幅乘以2倍，高槓桿倍數的ETF，風險非常高，因為油價大漲時賺得快，但油價快速下跌，要抽身也很困難，所以只適合搶短，賺了錢就走。

他進一步指出，證券商發行這類在台北股市掛牌交易的高槓桿ETF，避險組合通常包括現貨、期貨、選擇權，以元大S&P原油正2為例，一般的避險組合會包括石油公司股票、石油期貨、石油選擇權。

至於11月4日成交17萬4717張的元大滬深300正2ETF，他說明，即看好滬深300指數上漲，且以2倍漲幅的比例設定，因此滬深股市大漲時，這檔ETF的表現就「加倍好」，但若大跌，就「加倍壞」；因此除非陸股出現像2017年連續大漲的多頭行情，否則也同樣是只能搶短的投資工具。（編輯：楊凱翔）1081105