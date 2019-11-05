鴻海10月來漲幅22.95% 郭台銘持股市值大增224億

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天收盤價站上90元關卡，市值逼近新台幣1.25兆元。若從最大股東郭台銘持股來看，10月迄今市值大增224億元。

鴻海今天走勢持續堅挺，早盤最高來到90.4元，續創今年4月中旬以來波段高點，終場站穩90元，漲幅1.12%，成交量續爆大量超過11.37萬張，鴻海已經連續3個交易日量能超過10萬張。從10月迄今天收盤，鴻海股價上揚幅度超過2成，達到22.95%。

若從市值來看，鴻海今天早盤市值最高超過1.25兆元，收盤市值逼近1.25兆元；從10月迄今粗估，鴻海市值增加超過2329億元。

郭台銘從去年11月開始每月增加鴻海股票，到今年6月連續8個月合計加碼4萬460張。郭台銘9月未再增加鴻海股票，截至9月累計持股來到133萬7938張，個人持股比重維持9.65%，郭台銘目前仍是鴻海第一大股東。

以郭台銘目前持股粗估，郭台銘個人持股市值從10月迄今增加超過224億元。

外資法人力挺是近期推升鴻海股價大漲的主力，10月外資法人買超鴻海達23萬1861張，今天外資法人買超鴻海達5萬3257張；從10月14日到迄今，累計外資已經連續17個交易日買超鴻海達38萬3726張。

鴻海規劃13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

美系外資認為，鴻海旗下富智康今年第3季轉虧為盈，比市場推估的時間更快，將挹注鴻海下半年獲利，加上iPhone新機銷售優於預期，可望推升鴻海目標價到100元。

展望今年第4季，法人指出，鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。（編輯：張良知）1081105