更多編輯台推薦新聞：
美退出巴黎氣候協定 日後想重返未必容易
國際

美退出巴黎氣候協定 日後想重返未必容易

不只日本微軟 全球企業紛紛試辦做4休3
國際

不只日本微軟 全球企業紛紛試辦做4休3

消失的稅目 古早時代辦桌騎腳踏車都要稅
產經

消失的稅目 古早時代辦桌騎腳踏車都要稅

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

鴻海10月來漲幅22.95% 郭台銘持股市值大增224億

最新更新：2019/11/05 17:16

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天收盤價站上90元關卡，市值逼近新台幣1.25兆元。若從最大股東郭台銘持股來看，10月迄今市值大增224億元。

鴻海今天走勢持續堅挺，早盤最高來到90.4元，續創今年4月中旬以來波段高點，終場站穩90元，漲幅1.12%，成交量續爆大量超過11.37萬張，鴻海已經連續3個交易日量能超過10萬張。從10月迄今天收盤，鴻海股價上揚幅度超過2成，達到22.95%。

若從市值來看，鴻海今天早盤市值最高超過1.25兆元，收盤市值逼近1.25兆元；從10月迄今粗估，鴻海市值增加超過2329億元。

郭台銘從去年11月開始每月增加鴻海股票，到今年6月連續8個月合計加碼4萬460張。郭台銘9月未再增加鴻海股票，截至9月累計持股來到133萬7938張，個人持股比重維持9.65%，郭台銘目前仍是鴻海第一大股東。

以郭台銘目前持股粗估，郭台銘個人持股市值從10月迄今增加超過224億元。

外資法人力挺是近期推升鴻海股價大漲的主力，10月外資法人買超鴻海達23萬1861張，今天外資法人買超鴻海達5萬3257張；從10月14日到迄今，累計外資已經連續17個交易日買超鴻海達38萬3726張。

鴻海規劃13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

美系外資認為，鴻海旗下富智康今年第3季轉虧為盈，比市場推估的時間更快，將挹注鴻海下半年獲利，加上iPhone新機銷售優於預期，可望推升鴻海目標價到100元。

展望今年第4季，法人指出，鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。（編輯：張良知）1081105

延伸閱讀
鴻海發放現金股息 郭台銘53.51億元入袋鴻海除息交易 早盤走堅填息率約27.5%郭台銘連8個月增加持股 鴻海市值突破1.1兆

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報