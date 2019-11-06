第4季業績衝高可期 鴻海續創近7個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海今天早盤走勢堅挺，最高來到90.9元，漲1%，續創今年4月中旬來高點。鴻海10月營收創同期新高，估第4季業績可衝歷史新高。

鴻海自結10月合併營收新台幣5958.82億元，較9月微增1.38%，比去年同期成長1.04%。法人指出，鴻海10月營收創歷史同期新高。

累計今年前10月鴻海自結合併營收4兆1973.72億元，較去年同期成長2.99%。法人表示，鴻海前10月營收也創歷史同期新高。

鴻海今天早盤高點市值攻上新台幣1.26兆元，從10月迄今截至今天早盤高點，鴻海漲幅超過2成，來到24.18%，期間市值大增2453億元。

外資法人力挺是推升鴻海股價大漲的主力，11月5日外資法人買超鴻海達5萬3257張，從10月14日到11月5日，累計外資已經連續17個交易日買超鴻海累計達38萬3726張，累計整個10月外資法人買超鴻海達23萬1861張。

鴻海規劃於13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。（編輯：黃國倫）1081106