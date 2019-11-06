慧洋KY：明年散裝業展望正向態度

慧洋KY營運長趙子隆（左）與財務長薛亦駿指出，美中貿易戰不影響散裝運輸，對明年仍是抱持正向。中央社記者潘羿菁攝 108年11月6日

（中央社記者潘羿菁台北6日電）台灣最大散裝業者慧洋KY今天表示，儘管全球景氣放緩，但大宗原物料散裝運輸需求仍穩定成長，目前散裝市場供過於求減緩現象仍在持續，推升明年展望正向。

慧洋10月合併營收為新台幣11.86億元，年減0.16%，10月自結稅前淨利1.18億元，較去年同期衰退39.37%，累計前10月自結稅前淨利18.88億元，年增42.53%，每股稅前盈餘（EPS）為2.94元。

慧洋表示，未來公司主要成長動能將來自於船隊汰舊換新，新造船皆為符合環保法規的節能船，平均毛利率均可達到4至5成，截至10月底，公司已交付3艘新船，至年底尚有2艘將交付。

舊船部分已處分4艘，另有2艘船齡較新的輕便型（Handy）預計將在本月底、12月底出售賣家，每艘處分利益約46萬美元，力拚本季認列收益。

展望明年度營運，慧洋強調，目前觀察仍是穩定，主要是新造船投資減少，在供給沒有增加，全球大宗原物料運輸需求仍緩步成長，將會推升明年樂觀以對。

值得注意的是，美中貿易戰延燒1年多，從慧洋成績單觀察，可以反映出貿易衝突並未對散裝運輸有負面衝擊，若近期貿易戰有轉緩跡象，雙方簽署第一階段協議，就有機會刺激中國穀物運輸需求提升，對船租進一步向上力道。

船舶換約方面，2019年全年預計61艘船換約，預計平均租金漲幅約3.6%，慧洋指出，受到上半年市況不穩與舊約基期高兩大因素影響，以致整體漲幅較不明顯，然而，隨著市場供需日趨穩定，未來換約租金仍有成長空間，可為公司帶來長期且穩定營收。

慧洋指出，眼前所及，明年船舶低硫油限令上路，對市場影響是老舊船隊將會加速淘汰，公司節能低硫船隊陸續準備中，將有其優勢。（編輯：郭萍英）1081106