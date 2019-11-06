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5G測試助攻 京元電10月營收衝歷史次高

最新更新：2019/11/06 15:43

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）晶圓測試廠京元電自結10月合併營收新台幣23.7億元，創歷史單月次高。法人估京元電可持續受惠5G基地台晶片測試力道，第4季業績創高可期，今年獲利可創歷年次高。

京元電自結10月合併營收23.7億元，較9月23.01億元成長約3%，比去年同期18.05億元大增31.3%。法人指出，京元電10月營收僅次於8月，創歷史單月次高。

累計今年前10月京元電自結合併營收207.63億元，較去年同期169.46億元成長22.52%。

美系外資法人日前提出報告指出，中國半導體產業在地化趨勢明顯，在轉型過程中，半導體晶圓需要更繁複的測試階段，京元電在中國的測試機台測試時間可望拉長，有助業績表現。

從客戶端來看，外資法人表示，京元電主要客戶涵蓋5G、人工智慧、以及CMOS影像感測元件等領域，未來在自動駕駛應用可期，需要更多的晶圓測試量，帶動京元電營運表現。

中國大廠華為（Huawei）持續深耕5G應用，基地台和手機晶片測試量持續增加，此外，蘋果（Apple）收購英特爾（Intel）旗下部分數據機晶片業務，對京元電是長期利多。

法人預估，今年京元電在5G基地台相關晶片測試業績占整體業績比重可到15%，其中大約1成來自中國大陸晶片大廠射頻元件測試，另外4%到5%來自美系現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）測試。

展望第4季，法人預估京元電第4季業績可望續季增5%到7%之間，再創單季新高。

展望今年，法人預估京元電今年整體業績可望成長超過20%，估今年業績有機會站上新台幣250億元，創歷年新高，今年獲利可望創歷年次高，每股純益可逼近2.4元，明年業績可望再年增10%到15%，業績和獲利續創新高。（編輯：楊凱翔）1081106

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