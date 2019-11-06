世貿三館地上權案 2020年1月公告招標

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）有地上權案「王中之王」之稱的世貿三館地上權案，招標時程出爐，財政部表示，預計2020年1月20日公告招標，「興建會展空間」將不納入招標條件，但已請台北市政府評估是否以提供容積獎勵方式進行。

對於招標時程，財政部今天稍早第一時間口誤表示，將提前於今年12月中旬公告招標，但隨後更新時程，由於估價作業複雜且須特別嚴謹，因此，公告招標時間訂於2020年1月20日，預計3月30日決標。

財政部國產署說明，先前有業者建議，在公告招標時，應該要求廠商興建一定比例的會展空間，不過，根據經濟部評估，目前經濟部所轄展覽會館的會議設施，已有辦理千人以上大型國際會議的能力且空間足夠，因此不將會展需求納入招標限制中。

國產署表示，已請台北市政府產發局透過都市計畫獎勵方式，在保持整塊基地完整性、不回饋國有土地前提下，採免計容積率或放寬建蔽率方式，鼓勵得標廠商提供一定規模樓地板面積作為會展產業複合式功能空間。

國產署說，如果北市府評估可行，後續得標廠商在規劃基地用途時，可自行依照都市計畫規定，納入會展產業需求以爭取容積獎勵。（編輯：鄭雪文）1081106