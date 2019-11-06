更多編輯台推薦新聞：
美Uber自駕車撞死人 報告：沒有辨識出違規行人
科技

美Uber自駕車撞死人 報告：沒有辨識出違規行人

研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長
生活

研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

最新更新：2019/11/06 19:52

（中央記者江明晏台北6日電）汽車運輸業管理規則第103條之1（俗稱Uber條款）將在12月1日正式開罰，交通部表示不會延期，Uber表示失望，也指出代僱駕駛們對轉換過程中的無效率程序作業，以及計程車產業的阻擾感到擔憂。

網路叫車平台代僱駕駛自救會今天表示，交通部的輔導期將在11月底結束，但目前僅300名Uber駕駛完成掛牌，呼籲政府延緩取締。交通部回應，不會再延長輔導期。

針對交通部今天宣布輔導期將於11月30日截止，Uber發表聲明表示失望，並說明在此時程之下，政府和計程車產業必須要儘速排除所有讓租賃車行和租賃車代僱駕駛轉換至多元化計程車的障礙；對於在轉換過程中所歷經的各種無效率程序作業，不間斷的計程車產業阻擾，代僱駕駛們感到無比擔憂。

Uber指出，幾千名駕駛已經通過了計程車執業登記考試，卻要到12月初才能拿到執照，沒有執照也無法完成所有必須的程序，包含加入車隊、靠行、轉貸、保險、驗車、領牌等流程。

Uber也指出，桃園、台中、新竹等營業區計程車空牌非常少，而且極度不易取得，政府雖然已經修法開放跨區買賣，但是仍設下門檻，需要過戶兩地商業公會都同意的但書，這還是讓駕駛被排除在外。（編輯：楊凱翔）1081106

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報