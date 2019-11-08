更多編輯台推薦新聞：
英前下議院議長：脫歐是二戰後最錯誤外交政策
國際

英前下議院議長：脫歐是二戰後最錯誤外交政策

總統府住一晚 印度網紅部落客讚台灣自由開放
生活

總統府住一晚 印度網紅部落客讚台灣自由開放

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡
體育

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
分析中國如何影響台灣選舉 美智庫專家預料北京難達目的
首頁 / 證券

長華擬變更股票面額 上半年配息4.1元

最新更新：2019/11/08 08:15

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）長華上半年將分派每股4.1元現金股息，預計2020年1月17日發放股息。公司也規劃股票面額變更為1元。長華今年前3季每股稅後純益14.19元。

長華今年起採取半年配息一次的股利政策，其中上半年配息額度以上半年可分配盈餘50%作為發放基礎。根據長華上半年每股稅後淨利9.11元估算，董事會7日決議每股配發4.1元現金股息，並將除息基準日訂為12月20日，除息交易日12月12日，股票最後過戶日12月15日，2020年1月17日發放股息。

長華董事會也通過修訂公司章程，授權董事會決議股票面額變更事宜，擬由原先10元面額變更為1元，相關議案將呈送股東會通過。

長華今年第3季合併營收41.93億元，較第2季增加16%，也比去年同期成長2%，第3季歸屬母公司業主淨利3.24億元，比第2季成長38%，年增24%。單季每股稅後淨利5.08元。

累計前3季合併營收112.67億元，比去年同期減少6%，前3季歸屬母公司業主淨利9.06億元，年增49%，每股稅後純益14.19元。長華集團旗下轉投資公司包括長科*、易華電、華德、濠瑋等前3季挹注投資收益達5.56億元，有助長華獲利貢獻。（編輯：張均懋）1081108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報