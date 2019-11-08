長華擬變更股票面額 上半年配息4.1元

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）長華上半年將分派每股4.1元現金股息，預計2020年1月17日發放股息。公司也規劃股票面額變更為1元。長華今年前3季每股稅後純益14.19元。

長華今年起採取半年配息一次的股利政策，其中上半年配息額度以上半年可分配盈餘50%作為發放基礎。根據長華上半年每股稅後淨利9.11元估算，董事會7日決議每股配發4.1元現金股息，並將除息基準日訂為12月20日，除息交易日12月12日，股票最後過戶日12月15日，2020年1月17日發放股息。

長華董事會也通過修訂公司章程，授權董事會決議股票面額變更事宜，擬由原先10元面額變更為1元，相關議案將呈送股東會通過。

長華今年第3季合併營收41.93億元，較第2季增加16%，也比去年同期成長2%，第3季歸屬母公司業主淨利3.24億元，比第2季成長38%，年增24%。單季每股稅後淨利5.08元。

累計前3季合併營收112.67億元，比去年同期減少6%，前3季歸屬母公司業主淨利9.06億元，年增49%，每股稅後純益14.19元。長華集團旗下轉投資公司包括長科*、易華電、華德、濠瑋等前3季挹注投資收益達5.56億元，有助長華獲利貢獻。（編輯：張均懋）1081108