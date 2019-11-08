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雲品逢宴會淡季 第3季每股小賺0.1元

最新更新：2019/11/08 17:00

（中央社記者江明晏台北8日電）雲品第3季逢宴會淡季，加上今年IFRS 16租賃新制使相關認列費用增加，每股盈餘0.1元年減近7成，但前3季EPS達1.7元小幅年成長，看好後續婚宴尾牙旺季挹注營運。

雲品前3季合併營收達新台幣17.11億元，較去年同期成長66%，雲品溫泉酒店、君品酒店持續挹注良好營運動能，在客房收入維持亮眼的營收表現。在餐飲方面，適逢大環境市場競爭激烈、餐飲市場進入盤整階段，致使成長力道減少，以及今年導入IFRS 16租賃新制使得相關認列費用增加，第3季稅後淨利0.07億元，年減近7成、每股稅後盈餘（EPS）0.1元，低於去年同期的0.33元；前3季稅後淨利1.12億元、EPS為1.7元，年增2.4%。

雲品10月合併營收2.01億元，營收月增19％，年減11%。

展望第4季，雲品看好旗下雲品溫泉酒店、君品酒店與館外餐飲三大事業體旺季效應，加上雲品溫泉酒店與君品酒店整體住房率已達80%，持續優化住宿客群、提升網路線上訂房系統訂單，另一方面，由於2020年農曆春節提早，將提前帶動春酒尾牙活動需求，目前國際宴會客群需求擴大，整體接單表現熱絡。（編輯：楊凱翔）1081108

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