彰銀董監改選添變數 龍巖擬全數出脫持股

（中央社記者潘羿菁、吳佳蓉台北8日電）殯葬業龍頭龍巖今天大賣彰銀持股22.41萬張，下週將全數出脫彰銀持股；市場解讀，此舉等於宣告退出2020年彰銀改選，觀察彰銀今天交易情形，研判公股應有進場承接，以利維護未來經營權。

彰化銀行明年將進行3年一度的董監事改選，由於台新金意圖合併彰銀已懸宕14年，官股近年積極捍衛經營權，改選戰況激烈，除新增的自然人董事規定，將對席次布局產生重大影響外，彰銀大股東龍巖的動向也受到市場關注。

龍巖自2013年陸續買入彰銀股票，累計投資金額約新台幣56億元，持股總計39.14萬張，若用今天收盤價每股23.2元估計，手中持股市值約91億元，近年來投資期間收取現金股利已高達42億元；且以李氏投資公司之名占有一席董事席位，法人代表為龍巖集團總裁李世聰。

龍巖長抱6年後，公告今天已先處分22.41萬張，每股交易價格為23.13元，交易金額為51.82億元，處分利益19.77億元，持股比例從3.92%下降至1.68%。

龍巖董事會今天也通過後續1.68%股權，將授權給董事長在合理範圍再處分，龍巖指出，下週將全數出脫剩餘股票。

財政部次長阮清華表示，有注意到龍巖出脫彰銀持股的情形，會密切關注彰銀持股變化；不過，龍巖要出售或繼續持有彰銀股票，都是龍巖自己的規劃，在商言商，財政部表示尊重，一切回歸市場機制。

阮清華說，假設龍巖未來不繼續爭取彰銀董事席次，公股會一定會有因應對策，強調會儘量維護公股權益；至於龍巖出售彰銀持股，公股是否有承接加碼彰銀，他回應不可能下指導棋要公股去承接，公股銀行會本於專業評估，自行進行財務操作。

但市場人士解讀，龍巖此舉等於宣告退出2020年彰銀改選，觀察彰銀今天交易情形，研判公股應有進場承接，以利維護未來經營權。

龍巖也解釋，目前公司特聘榮獲普立茲克建築獎的日本建築藝術大師，設計全台數座「光之系列」生命紀念館和殯儀會館，除了前期作業外，相關建築工程也將於明年開始陸續動工興建，未來需投入建築成本超過100億元，因此處分彰銀股票挹注興建資金。（編輯：林孟汝）1081108