美股續登高 台股高檔震盪難免

（中央社記者江明晏台北11日電）儘管美中貿易戰前景難料，美股上週五仍續創歷史新高，台股8日跌27.02點，收在11579.54點，分析師指出，雖然指數高檔震盪難免，但長線趨勢依然偏多。

市場對美中貿易談判樂觀預期下，股市上週走勢強勁，但因投資人逢高獲利了結，歐洲股市上週五多數拉回。儘管美中貿易戰前景難料，美股上週五仍續創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲6.44點，或0.02%，收在27681.24點；標準普爾500指數上漲7.90點，或0.26%，收在3093.08點。以科技股為主的那斯達克指數上漲40.797點，或0.48%，收在8475.313點。

台股8日跌27.02點，收在11579.54點，成交值新台幣1343.31億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣25.1億元。自營商買超4.35億元，投信買超5.72億元，外資及陸資買超15.03億元。

美中貿易戰前景尚不明，中國商務部透露，美將分階段取消加徵關稅，但遭美國總統川普否認。學者認為，中國願放低姿態，雙方有討價還價空間，但中國不放棄國家補貼政策，美國不願棄強權地位，還有得喬。

電子業重量級大廠及蘋果概念股將於下週召開法人說明會，12日由英業達打頭陣，廣達、鴻海法說會則在13日接力登場，將牽動台股關注焦點與資金動向。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然台股後續系統性風險較低，但全球股市多數處於波段新高，宜以個股進出為主，尤其明年第1季淡季不淡、產業展望正面、具轉機性股票為主。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，股市受美中貿易戰影響逐漸鈍化，且因貿易戰對全球景氣衝擊下降，加上今年美國聯邦準備理事會（Fed）已3度降息，明年第1季仍有降息1碼的可能，使市場資金寬鬆，可望挹注股市，雖然指數高檔震盪難免，但長線趨勢依然偏多。（編輯：黃國倫）1081111