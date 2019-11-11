下單到出貨最快10分鐘 電商用AI拚效率

迎接雙11網購節，Yahoo奇摩電商11日首度公開結合自動化物流中心，透過人工智慧（AI）可降低60%出貨時間。中央社記者吳家豪桃園攝 108年11月11日

（中央社記者吳家豪桃園11日電）網購年度最大盛事雙11今天登場，Yahoo奇摩首度公開自動化物流中心，透過AI與大數據分析可減少人力30%，並降低出貨時間60%，從消費者下單到出貨最快只要10分鐘。

Yahoo奇摩電子商務營運管理事業部資深總監林佩儀表示，Yahoo奇摩投資數億元打造自動化物流中心，是Yahoo奇摩在台灣進行最大規模的投資案，總共耗時18個月時間，由漢錸科技提供物流設備，工業技術研究院提供自動化軟體，新竹物流負責整合軟體與硬體，Yahoo奇摩提供大數據，從商品入庫到出庫都結合人工智慧（AI）。

林佩儀說，自動化物流中心目前出庫時間可降低60%，最高峰產能比平日提升10倍，透過AI可得知目前熱銷商品，決定入庫數量，透過最佳撿貨排程優化撿貨流程，也能知道最適合商品的包裝紙箱尺寸。全倉設備已達80%的「以物就人」，減少工作人員走動時間。

她也透露，雙11活動開跑以來，Yahoo奇摩自動化物流中心整體流量成長3倍、出貨量增加3倍，熱銷商品包括高單價的iPhone、65吋電視等3C類別，以及尿布等民生用品。

林佩儀進一步指出，自動化物流中心開始營運前，Yahoo奇摩對舊倉員工進行教育訓練，學習新流程。例如在舊倉需要員工拿撿貨單去撿貨，現在全面推行無紙化，採用PDA撿貨，上面會顯示撿貨流程，有助降低出錯率。

不過，她也坦言，短期內無法做到物流中心完全無人化，因為電商產業銷售的商品達數十萬甚至數百萬種，有不同的規格要求。

Yahoo奇摩電子商務營運管理部物流服務資深經理柳伯龍說，選在桃園大溪建置自動化物流中心，是因為透過66號快速道路可以串接鄰近國道一號與三號，附近的物流轉運站包括郵局、黑貓宅急便都在20公里內，可以更快送到消費者手中。目前Yahoo奇摩有10家合作物流公司，根據訂單類別、配送區域、配送時效，由大數據進行分析。

柳伯龍指出，現在透過自動化物流中心，從消費者下單到出貨最快只需要10分鐘，比原本舊倉庫大約需要20到30分鐘，效率提升許多。（編輯：林淑媛）1081111