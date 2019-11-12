美股開低走高 法人估台股短線回檔整理

（中央社記者吳家豪台北2019年11月12日電）美國總統川普的談話令市場對美、中貿易談判進展再次感到不確定，美股標準普爾與那斯達克指數收跌；法人表示，台股與月、季線乖離拉大，短線將震盪回檔整理。

美股標準普爾指數今天小跌6.07點或0.20%，以3087.01點作收；科技股為主的那斯達克指數跌11.04點或0.13%，收在8464.28點；道瓊工業指數漲10.25點或0.04%，收27691.49點。

台股11日受美中貿易戰不確定性影響，開低走低重挫逾150點，蘋概三王腿軟，盤中低點下探11409.83點，終場下跌152.26點，收在11427.28點，跌幅1.31%，成交值新台幣1492.74億元。

昨天自營商賣超10.92億元，投信賣超3.17億元，外資及陸資買超32.35億元；三大法人合計買超18.26億元。

紡織股王儒鴻公布第3季財報，稅後淨利11.91億元，年增14.9%，創今年單季新高；累計前3季每股稅後盈餘（EPS）破10元，來到11.54元。

隨著記憶體現貨價陸續回升，下游客戶備貨態度轉趨積極，記憶體模組廠威剛與記憶體控制晶片廠群聯第3季獲利同步繳出亮麗成績單。威剛第3季淨利4.23億元，季增2.67倍；群聯第3季淨利16.31億元，創歷史新高。

半導體通路商大聯大與被動元件廠國巨上市普通股今天暫停交易，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。大聯大澄清與國巨無關；市場人士揣測，按照以往國巨停牌經驗，應與新併購案有關。

法人表示，台股近期與月、季線乖離拉大，短多高檔回吐；雖目前各均線維持偏多格局，但日指標高檔轉弱，高檔過熱修正壓力升高，大盤短線面臨漲多回檔修正的機會增加。（編輯：張均懋）1081112