手搖飲旺季加持 雅茗-KY前3季賺贏去年

（中央社記者江明晏台北12日電）旗下有「快樂檸檬」手搖飲品牌的雅茗-KY受惠旺季加持，第3季稅後純益4849萬元，年增30.39%，每股純益（EPS）1.42元，創同期第3高，累計前3季EPS達3.53元，賺贏去年全年的3.11元。

雅茗-KY表示，今年累計前3季稅後純益1.2億元，年增25.75%，而第3季財報表現亮眼，主要是因為展店腳步快速，單季開出95店，原物料銷貨收入以及權利金收入增加，加上旺季推升營收也是關鍵因素。

雅茗-KY表示，第3季在費用控管上也有明顯效益，去年由於斥資提升資訊軟硬體讓費用率提升，今年組織架構調整後，營業費用控管都更有效率，營業費用率也由去年44.8%大幅降低到40.1%，為歷史新低，營業利益率也由去年同期的8.01%提高到10.5%，對於第4季營運樂觀看待。

雖步入飲料淡季，雅茗-KY 10月的營收表現仍淡季不淡，大陸「十一」長假帶旺民眾消費力，10月營收達1.63億元，年增1.52%，創同期歷史新高，累計1至10月營收18.8億元，年增4.17%，同步再創歷史新高。

雅茗-KY指出，截至10月底快樂檸檬新展店數已達280家，今年新開300店的展店目標可望提前達陣。而在中國飲料市場競爭激烈情況下，10月快樂檸檬營收同店成長仍近2%，不畏競爭逆勢成長。

同店銷售是銷售店開了至少一年為前提，同一間銷售店在相同時期下的銷售額。

在海外布局方面，快樂檸檬印尼雅加達2號店已開出，吸引大批排隊人潮，單日銷售突破1000杯，接下來至年底，包含英國、美國與日本還有20家店的展店計畫已敲定。

除飲料外，雅茗-KY餐食布局也進一步擴大，旗下獲米其林加持的西班牙餐廳alma即將在台北展出首店，12月初開幕，將可挹注餐食營收。（編輯：張均懋）1081112