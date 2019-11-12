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台積電第3季每股配息2.5元 2020年3月19日除息

最新更新：2019/11/12 18:31

（中央社記者張建中新竹12日電）晶圓代工廠台積電董事會今天核准第3季現金股息每股新台幣2.5元，除息交易日訂明年3月19日。

台積電今年改為每季配息，第1季現金股息每股2元，已於9月19日除息，並於10月17日發放；第2季現金股息每股2.5元，將於12月19日除息，並於2020年1月16日發放。

台積電董事會今天核准第3季現金股息每股2.5元，將於2020年3月19日除息，並於2020年4月16日發放。

台積電將於明年上半年發放的今年第2季與第3季股息合計每股5元，台積電明年股東每股至少可領到10元現金股息。

除第3季股利政策外，台積電董事會今天還核准1998.74億元資本預算，將用以興建廠房、廠務設施工程、建置先進製程產能、升級先進封裝產能、建置特殊製程產能，還包含2020年第1季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會並核准32.04億元資本預算，支應2020年上半年的資本化租賃資產；此外，還核准日本投資設立100%持股子公司，擴充設計服務中心，為客戶提供工程支援服務。

台積電董事會還核准任命翁銘莉擔任會計主管，自11月13日起生效。（編輯：林孟汝）1081112

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