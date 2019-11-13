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全民節電有成 今年前10月省12.5億度

最新更新：2019/11/13 13:12

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台電今天公布全台住宅及國中小學前10月總節電量達12.5億度，相當於32萬戶一年用電量，較去年同期多省3億度。此外，全國22縣市夏月節電冠軍由北市松山區拿下，節電率20.8%。

台電今天舉行2019年「我節電我驕傲」節電成果發表會，台電總經理鍾炳利今天也出席活動，他致詞時表示，台電近年積極推動各項節電活動，除了祭出節電獎勵，今年開始也將節電從省荷包提升到為生活美學、態度，更是愛護地球、環境的方式。

鍾炳利表示，全台「住宅及國中小學」今年前10月總節電量已達12.5億度，等同32萬戶全年用電量，更比去年同期多節省3億度。

台電自2013年起持續舉辦節電活動，至今累積節電近230億度，節電獎勵登錄活動已有超過380萬家戶響應，今年至10月底止，已發出超過10億元節電獎勵金；台電從2018年投入「縣市共推住商節電行動」，編列3年共75億元經費，補助更新用電設備、建置智慧能源管理系統等。

台電今天也在會中公布今年夏月（6至9月）「全國22縣市節電冠軍地圖」數據調查，以節電比率作為排名評比依據，再度由台北市松山區拿下全台冠軍，節電率達20.8%，等於每100個松山人就有超過20個人實際節電，今年6月至9月累積節電約600萬度，新北市也由永和蟬聯，不過高雄去年由左營奪冠，今年度則由楠梓區篡位成功。

台北市松山區長薛秋火說，持續推動鄰里汰換燈具，改為節能的LED燈泡，也在實施大廈綠化、屋頂「魚菜共生」，藉此降低建築物溫度，減少空調使用時數，並降低用電量。新北永和區長胡合鎔也說，透過辦理村里節電大車拚等節電競賽，讓民眾響應節電，也鼓勵宮廟使用節能燈具。

台電今年活動為「我節電 我驕傲」，除找台電球星代言，舉辦節電音樂會活動，也跨界與電影新片強打「男神放電我節電」，也推出節電態度語錄與短版KUSO廣告，像是「你關燈的那根手指，看起來特別性感」、「與其各自浪費一盞燈，不如我們結婚」，引發網友討論分享。（編輯：黃國倫）1081113

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