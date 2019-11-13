三大陰霾籠罩 台股失守11500點關卡

（中央社記者潘羿菁台北13日電）美中貿易戰混沌不明，加上權值股熄火與新台幣回貶，台股今天震盪走跌，以11467.83點作收，下跌52點。法人表示，儘管資金尚未退潮，但台股居高思危氛圍漸增，導致量縮下跌。

台股加權指數今天下跌52.54點，收在11467.83點，跌幅0.46%，成交值新台幣1148.21億元。

權值股今天呈現回檔，台積電股價下跌1元、收在304元；鴻海下跌1.3元，失守90元大關，以89.7元作收，跌幅1.43%。甫開完法人說明會的臻鼎KY今天一度跌停，最後收在139元，跌幅9.15%。

權值股拖累指數表現，但盤面仍有利多消息與併購題材個股上攻，包括國巨宣布收購美商基美（KEMET）所有普通股，外資也維持加碼評等或上修目標價；而國巨董事長陳泰銘12日法說會指出，第4季產品安全庫存天數，從原先預估降到90天，進一步可降到70天以下，市場需求比預期好，稼動率可望持續提升，基本面題材帶動國巨股價今天開盤跳空漲停，以310.5元鎖死到終場。

國巨強勢也激勵被動元件族群，華新科、禾伸堂與信昌電同步上漲，不過尾盤漲勢收斂，華新科順利收復5日均線，股價收在168元，上漲2.75%。

至於半導體通路商大聯大宣布將以每股新台幣45.8元，公開收購文曄科技最高30%股權，也讓文曄股價漲停鎖在39.7元。

電動車先驅特斯拉（Tesla）執行長馬斯克宣布，歐洲首座工廠將落腳德國柏林，帶動特斯拉概念股表現，包括茂達、興勤漲幅4至5%，興勤股價帶量衝上波段新高。

鴻海將投資100億元參與亞太電現金增資私募，攜手亞太電參與5G頻譜競標，亞太電信股價尾盤急拉漲停6.91元，上演慶祝行情。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，由於美中貿易談判陷入混沌不明，導致美股轉為觀望，台股今天權值股回檔震盪，再加上新台幣升值氣勢告一段落，市場擔憂熱錢退潮讓大盤陷入整理，所幸個股基本面與財報加持，依舊讓台股維持高檔格局。

蔡明翰提醒，目前多頭走勢頗有轉向的跡象，後續仍密切觀察美中貿易戰何時簽署協議、資金派對是否退場2大指標。（編輯：張良知）1081113