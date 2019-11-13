轉單效益持續 砷化鎵三雄靠業績撐人氣

（中央社記者韓婷婷台北13日電）受惠大陸去美化趨勢，台廠砷化鎵廠營運持續暢旺，加上5G PA拉貨不減，整體第4季表現優於預期，10月營收普遍繳出亮眼成績，支撐PA三雄穩懋、宏捷科及全新股價人氣續旺。

台股漲多後拉回，率先拉回整理的PA（功率放大器）族群今天領先止跌回升，再度遭分盤交易、每20分鐘撮合一次的宏捷科，盤中強勢勁揚逾3%，重回百元關卡；穩懋及全新漲幅也超過1%，族群表現相對大盤強勢。

華為事件加上美中貿易戰，推動大陸品牌廠加速進行供應鏈均衡化工程，轉向拉高亞洲供應鏈比重，不少訂單從美系廠商轉向台廠，歷經1年左右時間合作，兼具價格及品質優勢的台廠趁機拉高滲透率，為後續營運奠定動能。

受惠PA拉貨需求暢旺，帶動PA三雄整體營運表現晉級；穩懋10月營收續創歷史新高，宏捷科已連續第8個月營收呈月增，並創下41個月以來單月新高紀錄，全新10月營收亦來到歷史新高，且已連續第5個月營收達年增率雙位數。

迎接5G世代來臨，因應客戶的需求，包括穩懋及宏捷科均積極擴增產能，穩懋目前產能持續吃緊，11月初宣告正式啟動擴產計畫，預計月產能將增加5000片，最大月產能將由3.6萬片擴大至4.1萬片，預計機台今年底至明年初陸續進駐，明年第2季產能陸續開出。

展望第4季，穩懋表示，整個手機的客戶在第4季都維持的很好，第4季營收預估較第3季再增加5%至7% （mid-single digit），年成長超過2成，優於全球半導體狀況，第4季產能利用率有機會更高，毛利率預估與第3季相當。

宏捷科第4季因新客戶訂單延續，產能持續滿載，也持續透過產品組合調整及機台去瓶頸拉升產值。宏捷科已啟動擴建新廠，預計明年第1季完工、第2季投產，新廠最大月產能可達2.2萬片，初期大約會先開出5000至8000片，後續視訂單需求逐步擴充。（編輯：張均懋）1081113