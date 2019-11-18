茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

（中央社記者潘智義台北18日電）導光板廠茂林-KY董事長李滿祥上午在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，法規未強制規定採用權益法認列頎茂光電財報，重編財報後，頎茂光電對茂林影響已經極小。

證交所上週指出，茂林光電科技（開曼）公司申報最近期財務報告，因未能取得採用權益法投資頎茂光電1月1日至9月30日財務報表，致無法依其同期間財務報表評價，經其簽證會計師出具保留結論核閱報告。因此，自11月19日起，將上市股票變更交易方法，採全額交割。

李滿祥指出，2008年投資頎茂光電，投資金額約新台幣4000萬元，今年上半年獲利，為正常營運公司，不會影響公司未來潛在盈利，因當年合作產品陸續停產，近年開發產品不符合茂林光電需求，今年的採購比例已降至1%以下，以至於頎茂光電心生怨懟，拖延提供財報。

他強調，因法規未強制規定採用權益法認列頎茂光電財報，因此重編財報後，頎茂光電對茂林影響已經極小。

他說，茂林公司經營穩健，毛利率由上半年的15%提升至第3季的20%，第3季每股盈餘（EPS）為1.11元，優於上半年的0.56元。

茂林-KY上週五股價收在103.5元，是此次證交所針對財報宣布變更交易方式股票中，股價唯一不是個位數，且為百元價位的公司。（編輯：張均懋）1081118