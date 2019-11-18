無卡分期詐騙 顧立雄：從定型化契約保護消費者

（中央社記者劉姵呈台北18日電）近期發生多起無卡分期詐騙事件，立委建議金管會應介入管理；金管會主委顧立雄表示，可從定型化契約去保護消費者，至於此類型的銷售手法很多，不可能像保護Baby一樣去保護成年人。

民進黨立委江永昌今天上午於立法院財委會上表示，無卡分期無人可管，有業者甚至標榜未滿18歲就可以辦理，近期也發生多起大學生為賺佣金被當成人頭帳戶，恐遭詐騙，主張應由金融監督管理委員會或經濟部出面主管。

顧立雄表示，若是18歲以上但未滿20歲，在法律上屬於「效力未定」，分期付款仍需要經過法定代理人同意，這是日常生活可以自行決定的事項；但若已滿20歲，消費者就要辨別分期付款的貸款或融資公司，業者也要自行承擔相關的風險。

江永昌認為，無卡分期衍生個案不是1、2件，已有好幾百件，2008年時行政院決議「融資公司法草案」，原本想要讓金管會當主管機關，現在是否可跨部會研議考量誰主管；顧立雄則說，如果以融資行為作為一個態樣，要求金管會介入的話，這不是只有涉及無卡分期，還包括融資租賃業者、融資行為等要如何進入特許行業，必須要有政策上的通盤考量。

顧立雄重申，若要把融資公司法交給金管會主管，就必須思考監管的目的，因為金管會是要保障大眾的資金，像是銀行、保險公司這些有吸收到大眾的資金行業；金管會作為監理的力道跟依據，要看背後設法的意義。

經濟部次長林全能指出，無卡分期涉及專業的融資行為，但若從商品買賣角度來看的話，可看是否與公司設立時登記的業務內容相符合。

顧立雄進一步表示，滿20歲者在法律上屬於有完全行為能力，因此並不是所有的行為，都要經過金管會將融資公司納管為特許行業保護；他表示，可從保護消費者的角度，透過定型化契約作為切入點，「至於無卡分期，在市面上有很多類似的銷售手法，我們不可能像保護Baby一樣去保護他們」。（編輯：張均懋）1081118