台泥：中國有新產能 水泥市場需重新平衡

台泥董事長張安平（中）認為，明年有新產能加入，市場需要重新平衡，不過估計整體營運「不會差到哪裡去」。中央社記者潘羿菁攝 108年11月18日

（中央社記者潘羿菁台北18日電）台泥今天舉行聯合法說會，台泥今年前3季淨利創歷年同期新高；展望未來，台泥董事長張安平表示，中國有新產能，市場需重新平衡，所幸煤價有望低檔，估計明年營運「不會差到哪裡去」。

台泥今天舉行聯合法說會，台泥、中橡與信昌化3家一同說明現況與未來；台泥部分，今年前3季的水泥出貨噸毛利為110人民幣，比去年同期的115元略降；不過，出貨量4050萬噸，成長0.2%，累計前3季營收為新台幣875.61億元，年減2.3%，今年受惠於燃煤成本下降，讓水泥毛利維持高檔與電力獲利大增，帶動合併稅後淨利為177.19億元，較去年同期成長11.2%，每股稅後淨利（EPS）為3.24元，刷下歷年同期新高水準。

張安平指出，面對全球經濟變化，台泥在去年於阿姆斯特丹設立Dutch Oyak TCC holding B.V.今年將延伸至葡萄牙，未來計畫邁向非洲，張安平表示，台泥宛如在進行自己的大探索時代，台泥正推向大海洋另一端地理世界。

台泥總經理李鐘培說，去年11月台泥在土耳其成立合資公司，帶動新增水泥年產能1900萬噸，今年8月歐盟核准併購葡萄牙Cimpor，又新增760萬噸，一連兩起在中亞歐洲投資案，讓台泥總產能從7470萬噸一口氣破1億噸，來到1.01億噸。

展望未來營運，張安平說，可以預期第4季營運年增率表現不會太好，主要是貴州地區水泥動能偏弱，若影響時間拉長，擔心貴州價格將開始動搖西南水泥價格，從西南進一步蔓延至台泥重點兩廣區域；此外，明年中國南方地區又有新產能陸續投入，「市場需要重新平衡」，造成不確定性增加，因此整體明年看法是有點疑慮保守，但是基本拉貨需求依舊，因此估計明年表現「不會差到哪裡去」。

雖然有新產能加入抑制水泥價格，但是李鐘培表示，中國整體市場仍有4大正面因素，包括中國持續推動供給側改革，落後產能退出市場；基礎建設與房市持穩；中國禁止32.5低標水泥，有助於提升台泥獲利；以及更嚴格排放嚴格提高水泥廠門檻，形成大者恆大格局。

至於土耳其水泥投資案，李鍾培表示，今年第3季認列淨利約2300萬餘元，數字已經轉正，不過上半年受到美國制裁與撤軍因素，估計全年度認列投資損失約2億至3億元，但是明年少了上述負面因素干擾，有望更加正向。

而今年煤價下跌讓和平電廠獲利大增，也抵消中國人工與原物料上漲，稀釋掉水泥毛利，張安平說，明年煤價走勢有望與今年持平，唯獨明年台電收購費率會略降。（編輯：蘇志宗）1081118