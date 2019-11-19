康控：訂單能見度優於預期 109年首季淡季不淡

（中央社記者韓婷婷台北19日電）康控-KY財務長黃翹生表示，外資擔心的應收帳款在第4季已有大筆資金回流，財務面將見到大幅改善，目前訂單能見度比預期好，明年第1季淡季不淡，第2季也不差。

康控今天舉行法說會，由於今天傳出欠大股東股息，加上應收帳款過長，引發市場及法人對康控財務及資金面的疑慮，黃翹生也在法說會一開始針對相關問題說明。

他說，KY公司有些原始股東在境外，不一定有台幣戶頭，會有不同幣別的股息發配，之前接到大股東通知，香港帳戶正在檢核，等到檢核完畢後再配息，並非外界擔心的資金不夠；應收帳款部分，大客戶請款流程較長，不過，第4季度會有大筆資金陸續回流，屆時會見到財務面非常大的改善，大家不用太擔心。

日前董事會通過辦理25億元第2次無擔保可轉換公司債，目前包括私募或公募都在考慮討論範圍。

展望後市，黃翹生表示，真無線（TWS）藍牙耳機產品市場反應熱絡，對第4季及明年第1季營運有實質貢獻，上市至今供不應求，目前為止，滿載生產，但下游後端成品組裝需要時間加線。訂單能見度比預期好，明年第1季淡季不淡，第2季也不差，預計此波缺貨潮要到明年第2季才能消化訂單，稼動率可望維持9成左右。

康控明年的新亮點在光學元件，黃翹生透露，不只聲學元件，明年精密零部件應用在光學的產品預計在明年第1季末及第2季初開始貢獻，並朝向微量射出產品發展，初步預估明年光學元件應用營收占比將拉高到10%至15%；聲學元件產品將降至35%左右，其中，手機的比重會降低，周邊應用將拉高。

他說，康控產品線逐步向周邊產品延伸外，汽車產品的比重逐步提升，進一步讓前10大客戶從原本較集中單一分散到5至6家，主要是強化上下半年營運穩定度。（編輯：郭萍英）1081119