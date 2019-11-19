美中貿易戰轉單效應 年興估明年營運優於今年

（中央社記者潘羿菁台北19日電）受到賴索托工資大幅調漲影響，年興今年前3季呈現虧損，不過，總經理蔡樹軒今天表示，明年工資漲幅趨於穩定，加上美中貿易戰轉單效應，估計明年整體營運優於今年。

年興為牛仔布生產大廠，目前牛仔布月產能440萬碼、牛仔成衣產能180萬件、針織成衣廠月產能48萬件，工廠分佈在墨西哥、台灣、越南與賴索托，牛仔布廠位於前兩地，牛仔成衣廠在越南，一貫化工廠以及針織成衣廠位於賴索托。

不過，年興自去年第4季起單季毛利率從過往的1成下滑至個位數，累計今年前3季合併營收新台幣65.08億元，年增1.13%，但營業利益由正轉負，累計前3季稅後淨損1710萬元，較去年同期盈餘2.77億元，年減1.06倍，每股稅後淨損（EPS）0.09元。

年興表示，主要是賴索托去年底工資上漲37%，今年第1季再漲6%，累計調幅逾4成，壓抑牛仔成衣毛利，再加上受到美中貿易戰影響，客戶信心不足導致牛仔布料需求放緩。

年興預期，明年整體營運將優於今年，主要是賴索托工資上漲幅度趨於穩定，再加上去年遭到挪威主權基金提出人權違規一事也解決，美中貿易戰打得越久，轉單效應就更好。（編輯：楊玫寧）1081119