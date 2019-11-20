中國滅菌盒商機可期 百達-KY搶攻醫療器械市場

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）百達-KY鎖定中國大陸醫療器械市場，預估三級醫院將是首波替換醫療滅菌盒的對象，百達-KY正與當地通路商合作洽談，預期明年醫療器械產品成長看佳。

百達-KY今天下午受邀參加證交所舉辦法人說明會，財務長許書祥表示，百達-KY積極轉型到醫療器械市場應用，目前已經在台灣和韓國兩地開拓市場，規劃明年透過當地代理商擴展菲律賓等東南亞市場。

百達-KY也鎖定中國大陸醫療器械市場，許書祥指出，百達-KY正與當地醫療器械通路商合作洽談，預期三級醫院將是首波替換醫療滅菌盒的對象。

展望明年，許書祥預期，明年公司在醫療器械產品的成長幅度有機會較今年佳， 在台灣與具有30多年經驗的醫療器械通路商合作。法人指出，百達-KY醫療器械產品的毛利率比公司平均要高。

展望明年汽車零配件產品趨勢，許書祥預期，明年汽車零配件業績占公司整體業績比重仍到7成到8成，公司也在開發例如散熱裝置等新產品。

百達-KY主要銷售生產汽機車零配件與沖壓生產線設備，客戶以第1階（tier 1）汽車零配件廠商為主，今年第3季汽車零配件業績占比約83%，機車零配件占比約5%，設備和其他占比約12%。

百達-KY自結10月合併營收新台幣1.46億元，較去年同期減少28.59%，累計今年前10月自結合併營收15億元，較去年同期減少18.5%。今年前3季稅後淨利4952萬元，較去年同期減少42.8%，每股稅後純益（EPS）為1.12元，低於去年同期1.96元。（編輯：楊凱翔）1081120