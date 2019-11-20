南山搶下信義行政中心 業者：溢價率60%勢在必得

（中央社記者潘羿菁、劉姵呈台北20日電）南山人壽出手斥資新台幣159.8億元搶下信義區行政中心標案，地產業者認為，物以稀為貴與商辦需求熱切是推高得標金額兩大因素。信義房屋觀察，溢價率高達6成，凸顯南山人壽勢在必得。

南山人壽標得「台北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案」，未來打算興建商辦大樓，與台北南山廣場共同打造辦公園區。南山人壽強調此案前景相當良好，可望帶來長期穩健收益，「未來投資收益率會符合主管機關的規定」。

高力國際表示，信義區行政中心位處信義區域精華中的精華，緊鄰101大樓與南山廣場，又有多家百貨公司齊聚，本身地理優勢條件強烈，得標金額本來就會偏高；攤開信義區開發狀況，除了今年4月元利建設標下D3街廓，目前政府在該區擁有大面積、單一產權土地已不多，物以稀為貴情況下，更是推高得標金額。

此外，高力國際認為，隨著台商回流熱絡，對於商辦大樓需求增溫，目前全台北市商辦空置率低於4%，頂級大樓商辦空置率不到3%，創下逾10年來新低水準，壽險業者自然是看準未來商辦前景。

值得注意的是，南山廣場高樓層商辦每坪租金已站穩4000至5000元，創下信義區最貴的商辦行情，首次在信義區開發商用物件就有好成績，高力國際直言，不難理解南山人壽再次出手的動機。

信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，這次溢價率高達60%，凸顯著南山人壽勢在必得的決心，遠高於第2名投標者元利建設的投標金額101億元，第3名豪昱營造的100.1億元。

他認為，目前台北商辦需求熱切是推動標售價格開紅盤主因，加上南山人壽在信義區商用不動產操作成功，也讓開發團隊相當有信心。南山是否會走複合式物件，結合商場與商辦，並且連結南山廣場等，都是後續關注焦點。（編輯：林淑媛）1081120