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台達電8K投影技術結合AI 進駐日本森美術館

最新更新：2019/11/20 18:56

（中央社記者韓婷婷台北20日電）積極拓展8K投影新應用的台達電今天宣布，與日本知名藝術殿堂東京森美術館（Mori Art Museum）合作，透過280吋的8K投影科技結合AI深度學習，呈現創新展演未來藝術。

台達電表示，3300萬超高解析度的280吋8K投影科技將在森美術館甫揭幕的「未來與藝術展」中，展演藝術家Memo Akten運用深度學習人工智慧（AI）創作的影音藝術作品「深度冥想（Deep Meditation）」。

台達電創辦人鄭崇華表示，台達電8K投影技術不斷創新精進，無論傳統或現代的藝術作品，透過8K大尺寸投影均能呈現鮮豔飽和的色彩，優於一般高清畫質16倍的超清晰影像。這次與森美術館首度合作，運用台達電8K技術突顯未來藝術之美，忠實傳達藝術家的理念，很期待與大眾分享科技與人文藝術的相輔相成。

森美術館表示，8K技術是業界最先進的視覺平台，呼應了本次展覽主題「從最先進的科技對藝術表達的影響中，思考社會與人類的未來」。希望透過8K技術，與參觀者分享Memo Akten的藝術作品所表達的世界觀。

台達電日本分公司總經理柯進興表示，台達電持續推廣8K投影科技的創新應用，近期成功為重要國際運動賽事與國家級傳統戲劇演出進行現場直播，透過引人入勝的清晰畫面，觀眾比親臨現場更接近舞台細節。

柯進興表示，台達除了在電影院、主題公園、天文館、商用大樓等不同場合，打造8K視覺饗宴外。同時亦應用於醫療和科學領域，以及產品開發過程中的影像模擬等。（編輯：楊凱翔）1081120

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