桃園A7推案量大增 有望超越台北市新建案供給量

（中央社記者潘羿菁台北21日電）今年北台灣重劃區買氣旺，住展雜誌統計今年前10月，桃園A7重劃區推案戶數達6000戶，帶動龜山區推案量新台幣617.3億元居冠，估計全年度A7重劃區供給破7000戶，將超越台北市新建案供給量。

住展雜誌統計大台北行政區域今年1至10月底與去年同期比較，推案量淨增金額最高的前10大行政區，依序為龜山、三重、板橋、新莊、中正、淡水、林口、中壢、北投、大同等區。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，上述前10大行政區當中，就有7個行政區是靠著重劃區推案潮進榜，當中，三重、新莊重劃區過去買氣一度跌至谷底，如今已經起死回生大復活，顯示房市正在復甦當中。

推案量增加最多的行政區是桃園市龜山區，今年前10個月新成屋、預售屋推案量已累積至617.3億元，比去年同期大增294.1億元。

何世昌說，龜山推案熱絡的關鍵動力來源就是A7重劃區，由於2字頭相對親民的房價，A7重劃區今年1到10月新建案供給量就已高達6000戶，預計全年將破7000戶，目前預估台北市全年度新建案供給量約6000多戶，等於A7重劃區就超過一個台北市，推案狂潮可見一斑。

第二名的三重區，今年前10月推案量來到479億元，比去年同期淨增254億元，年增幅超過一倍。三重今年除了仁義重劃區進入第一波推案高峰期外，低迷多年的二重疏洪道重劃區，今年建商重拾推案信心，因而湧現推案潮。

第三名的板橋，受惠於江翠北側重劃區，推案量年增193億元。

何世昌強調，今年大復活的重劃區，包括三重的二重疏洪道重劃區、新莊頭前與副都心重劃區、林口與淡海新市鎮，以及桃園中壢的青埔特區，都在今年上演復仇記。

舉例來說，重劃區買氣最低迷之際，位於二重疏洪道、新莊副都心與青埔特區等三個重劃區，曾經有一整年沒有建商推案，另外，頭前、林口、淡海新案則是屈指可數。但是今年市況截然不同，因買氣明顯復甦激勵，今年上述重劃區推案相當熱絡。尤其淡海新市鎮更是從敗部復活，今年前10個月釋出約3千戶，顯示建商信心都回來了。

他預期，建商推案意願往往與市況冷熱有正相關，北台灣重劃區將會從先前空頭市場的邊緣人，變成房市的主角，明年可能再爆一波推案潮。（編輯：林淑媛）1081121