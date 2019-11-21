壽險業買債券ETF 境內基金規模10年首度超越境外

（中央社記者劉姵呈台北21日電）金管會今天表示，至今年10月底止，境內基金規模約新台幣3.86兆元，已超越境外的3.59兆元，創下2009年來首度超越境外基金規模。證期局說，其中一項原因為壽險業大買債券ETF。

金融監督管理委員會證券期貨局今天表示，截至今年10月底止，境內基金檔數共有969檔，基金規模約新台幣3.86兆元；境外基金共有1030檔，基金規模約3.59兆元。統計境內外基金檔數共有1999檔，總規模達7.45兆元。

根據投信投顧公會資料顯示，境外基金規模首次在2009年12月時超越境內基金，一直到今年8月開始，境內基金規模就已正式「超車」境外基金規模。

證期局副局長蔡麗玲指出，其中一個主要原因為壽險公司受海外投資額度限制，因此大舉買進債券ETF所致；再者，民眾理財觀念也開始轉變，普遍有長期投資需求。

保險局也統計，截至今年10月底止，壽險業投資債券ETF的規模高達1兆1303億元，占整體境內基金規模約29.27%。

金管會主委顧立雄9月22日出席活動時曾公開表示，針對境內基金規模超越境外基金，「金管會並沒有太高興」，因為基金規模都增加在債券ETF上，且大部分都是被壽險公司買走，顯現出壽險業資金太多，卻沒有地方投資。

因此，金管會也公布新舊債券ETF投資人分散性的管理措施，間接限制壽險業投資債券ETF比率。根據規定，若是新成立的債券ETF基金，單一投資人投資比率不得超過50%，且滿半年不能超過30%；另對於舊有的基金，金管會也要求每半年要降5個百分點，一年要減少10個百分點，第二年再降10個百分點，至少要降到70%以下。（編輯：蘇志宗）1081121